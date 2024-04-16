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Строители предупредили о росте цен на частные дома после паводков

Стройкомпания «Дачный сезон» сообщила о росте цен на частные дома после паводков

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Строители предупреждают, что в результате паводков в ряде регионов России могут вырасти цены на стройматериалы, и, следовательно, значительно подорожать строительство и ремонт частных домов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на стройкомпанию «Дачный сезон».

По подсчетам специалистов, после наводнений ожидается повышенный спрос на строительные материалы, что может привести к дефициту материалов и росту цен на них. В результате строительство и ремонт может стать более дорогим для застройщиков и для владельцев недвижимости.

«Подорожание может быть весьма серьезным и различаться в зависимости от региона, в худших случаях может доходить до 30%», — сообщили в компании.

Строители отметили, что на рост цен также оказывают влияние нехватка квалифицированных кадров и размытые дороги.

Эксперты отмечают, что чаще всего от воды страдают каркасные и деревянные дома.

До этого регионы, пострадавшие от паводков, призвали готовиться к летним пожарам.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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