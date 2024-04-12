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Украинская компания вдвое увеличила импорт электроэнергии из-за рубежа

Украина увеличила закупки электричества в Словакии, Румынии и Венгрии

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Depositphotos

Энергетическая компания Украины, вторая по импорту электроэнергии в стране, с марта существенно увеличила закупки электричества за рубежом. Главными поставщиками стали Словакия, Румыния и Венгрия, говорится в сообщении на странице компании в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В публикации отмечается, что закупки призваны компенсировать потери в украинской энергосистеме.

«Начиная с середины марта суточный объем импорта трейдером увеличился в среднем в два раза. Компания импортирует электроэнергию из Словакии и Румынии, в марте также начала поставки из Венгрии», — говорится в сообщении.

11 апреля Россия нанесла удар по ТЭК Украины. Под Киевом уничтожена самая мощная электростанция в регионе.

После этого в Киевской области начали вводить отключения воды и света.

В тот же день эксперт объяснил, как уничтожение Трипольской ТЭС отразится на линии фронта. Он привел открытые данные, согласно которым энергообъект генерировал более половины всего электричества для населения и предприятий украинской столицы.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удары России по энергообъектам Украины являются ответом Киеву.

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