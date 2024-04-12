Европа закончила отопительный сезон с рекордными запасами газа

Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) по завершении отопительного сезона составил 58,3%. Это абсолютный рекорд для региона, отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Такого успеха удалось добиться за счет грамотной политики по диверсификации поставок энергоресурсов», — подчеркнула она.

Высокий уровень запасов топлива в ПХГ позволит Европе увереннее готовиться к следующей зиме. Кроме того, снижается вероятность скачка цен на газ, отмечают аналитики.

Накануне сообщалось, что французы продолжают закупать газ у России на сотни миллионов евро вопреки своей позиции. Так, несмотря на громкие заявления президента Эммануэля Макрона о необходимости поддержки Украины, Париж с начала 2024 года заплатил Москве более €600 млн за СПГ.

До этого в ЕС начали угрожать иском Германии из-за препятствия отказу от российского газа.

Ранее аналитик объяснил, почему российская нефть Urals продается значительно выше потолка.