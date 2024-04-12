В Италии заявили о более чем десятикратном росте одного вида поставок из России

Группа членов Европарламента (ЕП) от партии «Обновляя Европу» заявили, что рост импорта твердой пшеницы из России в Италию за год составил 1164 %. Об этом сообщает «Лента.ру».

В своем обращении к Еврокомиссии парламентарии подчеркнули, что с начала российско-украинского конфликта ЕС принял 13 пакетов санкций, подразумевающих ограничительные меры в отношении товаров, ранее импортированных из РФ. Их общая сумма составила 91,2 миллиарда евро.

В документе подчеркивается, что некоторым российским товарам удается попасть на рынок ЕС в обход рестрикций, ведь они не входят в список запрещенных. Например, твердая пшеница, которая все еще поступает на европейский рынок, особенно через Италию.

Парламентарии утверждают, что рост импорта пшеницы из России с 2023 года на 1164% негативно влияет на итальянских производителей.

До этого стало известно, что Россия в марте экспортировала в Пакистан рекордные 478 тыс. тонн пшеницы на $139 млн, став главным поставщиком зерна для южноазиатской страны.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала о прогнозах по урожаю на год.