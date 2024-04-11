Стало известно, как вырос рынок товаров для дома в РФ

В 2023 году оборот розничной торговли на российском рынке строительных, отделочных материалов и товаров для дома вырос на 12% и достиг 2,8 трлн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитического агентства INFOLine.

По оценкам экспертов, активизация инфляционных процессов, увеличение объемов ввода индивидуального и многоквартирного жилья, а также отложенный спрос 2022 года стали основными драйверами роста показателей.

В топ-10 ритейлеров, продемонстрировавших в 2023 году рост выручки на 11,2%, вошли «ВсеИнструменты», «Петрович», «Строительный Двор», «Сатурн», «Бауцентр», «Максидом», OBI, «Мегастрой» и лидер рынка — «Леруа Мерлен». Суммарно выручка этих розничных сетей DIY составила 1,05 трлн руб.

Кроме того, в прошлом году значительно выросли и показатели онлайн-продаж. С учетом НДС продажи на интернет-рынке товаров для дома и ремонта увеличились в 2,4 раза, до 276 млрд руб. Ozon, например, нарастил оборот в 2,6 раз и вышел на второе место после «Леруа Мерлен».

«Ключевыми вызовами индустрии в 2024 году станут усиление конкуренции между ритейлерами и маркетплейсами, а также разными форматами доставки», — прогнозируют эксперты INFOLine. Также рынок будет подвержен влиянию цифровизации, автоматизации, процессов прямого и параллельного импорта, а также партнерства ритейла в цепочках поставок.

До этого почти половина россиян опасаются , что стоимость ремонта будет выше запланированной.

Ранее в России стало больше женщин с опытом ремонтных работ.