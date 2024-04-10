Минэкономразвития оценило инфляцию в России

За неделю с 2 по 8 апреля 2024 года потребительская инфляция в России составила 0,16%, год к году – 7,79% Инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении . Это следует из обзора «О текущей ценовой ситуации» Минэкономразвития, который поступил в редакцию «Газеты.Ru».

Цены на продовольственные товары за неделю выросли на 0,22%. Стоимость плодоовощной продукции снизилась на 0,22% — подешевели

картофель (-0,14%), огурцы (-2,04%), капуста (-0,02%) и лук (-0,19%). Сахар подорожал на 0,81%, говядина — на 0,26%. Мясо курицы подешевело на 0,04%, свинина — на 0,17%, яйца — на 0,16%.

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12%. Замедлилось удорожание легковых автомобилей, электро- и

бытовых приборов и одежды, подешевела обувь. Бензин подорожал на 0,16%.

В марте 2024 года потребительская инфляция замедлилась до 0,39% месяц к месяцу, год к году темпы роста цен составили 7,72%. Минэк оценил годовую инфляцию в стране на 1 апреля на уровне 7,62%.

ЦБ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в 2024 году составит 4,5%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пик инфляции в РФ уже пройден благодаря жесткой политике ЦБ.