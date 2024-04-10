В Сбере рассказали о внедрении ИИ в процессы банка

В 85% процессов Сбера внедрен искусственный интеллект. Об этом в ходе пленарной дискуссии «Технологии — ключ к суверенитету» форума «Открытые инновации» рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он уточнил, что в прошлом году этот показатель составлял 75%. По его словам, Сбер планирует заработать 400–450 млрд рублей прибыли в 2024 году от искусственного интеллекта

Ведяин объяснил, что внедрение ИИ в банковские процессы оказывает разное влияние. По его словам, одним из изменений может стать радикальное ускорение. Например, когда срок выдачи кредита сокращается с нескольких недель до нескольких минут. Также ИИ может постепенно повышать эффективность процессов в связи с освобождением сотрудников от рутинных задач. При этом нежелательным он назвал искусственное «прикручивание» искусственного интеллекта, которое не влияет на процессы. Он считает, что с этим нужно бороться.

В рамках дискуссии Ведяхин рассказаил о результатах обучения нейросети Сбера GigaChat. Он отметил, что профессиональный интеллект модели при обучении методом получения обширных знаний из разных областей, а потом доучивания в определенных областях будет выше, чем если бы она обучалась только на специализированных данных. Он подчеркнул, что такой метод требует, чтобы модель нейросеть была большой и хорошо обученной, а также имела правильную архитектуру.

По первого зампреда правления Сбера, будущее развитие генеративных моделей искусственного интеллекта будет связано с объединением дизайнерской генерации и инженерной мысли.

Также Ведяхин рассказал о планах банке инвестировать в DeepTech. Он отметил, что Сбер оценивает доходность фондов, инвестирующих в DeepTech, около 20% годовых. По его словам, сейчас на венчурном рынке диптеха российские инвесторы ищут новые возможности применения своих денег и инвестиций внутри страны.

«Пока что ограничением является высокая ключевая ставка, но когда она начнет падать — альтернативная доходность резко возрастет», — добавил он.

Ведяхин подчеркнул, что основываясь на этих данных Сбер ожидает в конце этого года и в следующем году заметного увеличения денежного потока в фонды, связанные с диптехом.