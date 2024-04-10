Стало известно, сколько россиян обзавелись мангалом

У большинства — 69% — опрошенных россиян на даче есть мангал (барбекю, гриль, тандыр). Это следует из опроса компании «Леруа Мерлен», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

У 58% участников опроса на дачном участке расположена садовая мебель, 48% — парник или теплица. 44% респондентов обзавелись садовыми качелями, 35% — беседкой или шатром. Каждый третий предпочитает отдыхать в бассейне, на шезлонге и под садовыми зонтиками, а каждый четвертый — заниматься на даче спортом и активным отдыхом на свежем воздухе. Треть опрошенных любит украшать сад декоративными фигурками, а 36% занимаются огородом.

56% респондентов предпочитают совершать покупки для дачи в офлайн-магазинах. При этом каждый пятый потребитель выбирает товары онлайн, а покупает в итоге офлайн. 10% опрошенных на этапе выбора обязательно посещают магазины, чтобы увидеть товар вживую.

Покупать офлайн россияне предпочитают в первую очередь мангалы (67%), мебель (57%) и качели (54%). Бассейны чаще заказывают через интернет, предварительно изучив отзывы и рейтинги (55% покупателей). На поиск дачных товаров у покупателей уходит в среднем несколько недель. Дольше всего россияне приобретают садовую мебель и грили: на их выбор и покупку уходит до двух-трех месяцев. А быстрее всего покупают качели и бассейны, потратив на это от двух недель до одного месяца.

Большинство россиян обустраивают загородный дом и участок постепенно: только 18% респондентов отметили, что покупают садовую мебель сразу после строительства дома, а каждый второй покупает ее для недвижимости старше 8 лет. За вдохновением опрошенные чаще всего обращаются к видеообзорам (45%) и сайтам с идеями дизайна (21%), а также к социальным сетям (19%), телепрограммам (17%) и журналам (15%). Более половины респондентов (51%) перед покупкой советуются с родственниками и знакомыми.

Опрос был проведен в апреле 2024 года. В нем приняли участие более 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из разных регионов страны.

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