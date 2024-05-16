На Ставрополье пятилетний ребенок получил серьезные травмы, когда его сбил поезд

В Ставропольском крае поезд наехал на пятилетнего ребенка. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Мальчик оказался на рельсах в тот момент, когда по ним двигался состав. Следовавший из Кисловодска в Ростов. Машинист попытался затормозить, но наезда избежать не удалось. В результате приехавшие на место медики помочь пострадавшему не смогли.

На ситуацию обратили внимание правоохранители. Они возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

В ведомстве призвали родителей не оставлять младших членов семьи без присмотра на вокзалах и порекомендовали всегда держать ребенка за руку или на руках. Невнимательность может повлечь за собой травмы у детей.

Ранее в Петербурге воспитатель сбила второклассницу из школы, в которой работает.