Казахстанские банки замедлили обработку переводов из России из-за санкций

Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев заявил, что денежные переводы из Российской Федерации в Казахстан стали обрабатываться с задержками, трудности серьезные, платежи «подвисают» на недели. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что подобное связано с тем, что банки республики хотят максимально защитить себя от возможного введения вторичных санкций. Поэтому кредитные организации Казахстана не хотят зачислять платежи из России, подчеркнул Дунаев.

По словам председателя правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников, сложности начались еще в январе 2024 года, тогда сроки проведения операций существенно увеличились.

Он подчеркнул, что до этого платежи проходили достаточно быстро, сейчас же их обработка достигает около двух-трех недель. По словам Линникова, это связано с тем, что теперь иностранные кредитные организации проводят углубленные проверки клиентских операций, чтобы выявить возможных собственных «санкционных» рисков и угроз.

До этого в Нацбанке Казахстана, комментируя ситуацию с массовым отказом местных банков обслуживать российские карты «Мир», заявили, что кредитные организации самостоятельно принимают решение о поддержке той или иной платежной системы.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.