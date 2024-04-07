Назван крупнейший зарубежный поставщик лекарств в Россию

В 2023 году Индия превратилась в крупнейшего экспортера медикаментов в Россию, говорится в исследовании аналитической компании RNC Pharma. Его результаты опубликовало РБК.

В прошлом году на рынок РФ поступили 293,9 млн упаковок индийских лекарств. До этого два года подряд крупнейшим поставщиком была ФРГ, однако в 2023-м импорт из этой страны снизился почти на 20% — до 238,7 млн упаковок.

В пятерку ключевых поставщиков также входят Франция (149,3 млн упаковок, +7,6%), Венгрия (112,5 млн упаковок, +11,6%) и Белоруссия (109,8 млн упаковок, +6,9%). Отмечается, что в прошлом году на российский рынок впервые вошли ОАЭ, Армения и Куба.

До этого гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что индийские фармкомпании производят качественные дженерики, способные полностью заместить европейские поставки. При этом он признал, что импортозамещение — это длительный процесс, поэтому за полтора-два года российские производители не могут наладить выпуск всех лекарств, которые раньше поставлял Запад.

Ранее в правительстве РФ заявили, что контролируют производство лекарств.