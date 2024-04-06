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Страховые компании Сбера произведут выплаты пострадавшим в Орске в приоритетном порядке

Страховые компании Сбера в приоритете произведут выплаты пострадавшим в Орске

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Страховые компании Сбера произведут выплаты пострадавшим в Орске в приоритетном порядке. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

«Страховые компании Сбера — СберСтрахование и СберСтрахование жизни — произведут выплаты пострадавшим из-за прорыва дамб в Орске в приоритетном порядке», — заявили в Сбере.

Консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900. Звонки по России бесплатны. При этом выплаты клиентам будут производиться на основании минимального количества документов.

Заявить о страховом случае можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование» или в мобильном приложении «СберСтрахование». Кроме того, клиенты СберСтрахования жизни могут сообщить о страховом случае и на сайте СберСтрахования жизни в разделе «Заявить о страховом случае». Онлайн-ассистент поможет подать заявление за считаные минуты.

Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок в Орске самым многоводным в истории Оренбуржья.

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