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Россияне с недвижимостью в Финляндии попали в безвыходную ситуацию

BFM: россияне не могут продать свою недвижимость в Финляндии

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Shutterstock

Граждане РФ не могут продать свою недвижимость в Финляндии. Россияне попали в практически безвыходную ситуацию, пишет Business FM.

Финны не проявляют интереса к покупке жилья у россиян, несмотря на скидки до 20% и наличие у продавцов счетов в банках стран СНГ. Одна из основных причин — архитектурные решения в домах граждан РФ, которые не соответствуют вкусам местных покупателей.

«Строя себе дом в Финляндии, очень многие самовыражались по полной: я видел дворцы из мрамора, огромные дома. Финны привыкли жить гораздо скромнее и покупать недвижимость гораздо скромнее», — комментирует замгендиректора консалтинговой компании Idem Николай Пашков.

Еще одна причина низкого спроса среди финнов на выставленные россиянами лоты — отсутствие уверенности в том, что продавец будет нести ответственность за продажу недвижимости в течение трех лет по местным законам.

Накануне стало известно, сколько стоит самый дорогой особняк под Москвой. Частный дом оценили в 5 млрд рублей.

Ранее аналитики оценили доступность жилья в России.

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