IT-специалисты активизировали попытки покинуть Россию

По данным консалтингового агентства Garant In, интерес российских IT-специалистов к программам получения видов на жительство (ВНЖ) в Европе стремительно возрастает. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, за первый квартал текущего года количество запросов увеличилось на 233% по сравнению с предыдущим годом. Основная часть заявок направлена во Францию, что составляет около 80% всех запросов, в то время как приблизительно 10% приходится на Италию.

Эксперты отмечают значительный спрос на российских IT-специалистов за границей, несмотря на сложную политическую обстановку. Главный руководитель Garant In Андрей Бойко объясняет, что Франция привлекает специалистов своими выгодными условиями для получения ВНЖ, включая отсутствие необходимости физического присутствия на ее территории и отсутствие обязательных инвестиций.

Технический директор компании «Яков и партнеры Digital» Федор Чемашкин подчеркивает, что многие российские IT-специалисты, работавшие в зарубежных компаниях или их филиалах в России, постепенно переезжают за рубеж, что создает спрос на процедуры получения ВНЖ. Он также отмечает, что поддержка IT-сектора в России делает работу в стране привлекательной, однако некоторые специалисты стремятся к переезду, чтобы сохранить свои навыки в мировом сообществе.

Старший партнер компании по подбору руководителей First Александр Пономарев рассказал «Ъ», что российские IT-компании не желают терять своих сотрудников, однако важно сохранять в команде высококвалифицированных специалистов. В условиях изоляции российского IT-рынка от мирового сообщества все больше квалифицированных кадров стремятся к возможности работать в зарубежных компаниях, сохраняя свою ценность и профессиональные навыки.

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