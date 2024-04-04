Вашингтон обозначил позицию по статусу нефти из РФ после переработки за рубежом

Переработанная третьими сторонами российская нефть с технической точки зрения не подпадает под действие западных санкций против Москвы. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника министра финансов США Анна Моррис, отвечающая за противодействие финансовым преступлениям, передает ТАСС.

Выступая на дискуссионной сессии в Нью-Дели, Моррис прокомментировала вопрос о продаже западным странам продуктов переработки российской нефти.

«Как только российская нефть перерабатывается, с технической точки зрения это уже не российская нефть. Если она перерабатывается в какой-либо стране и затем отправляется на экспорт, то с точки зрения санкций — это импорт из страны закупки, а не импорт из России», — сказала она.

Нефтяное эмбарго в отношении России вступило в силу 5 декабря 2022 года. ЕС полностью прекратил импорт российской нефти морским путем, а страны G7, Австралия и Евросоюз установили предельную цену в $60 за баррель на перевозимую морем российскую нефть. Превышающую этот лимит нефть перевозить и страховать запрещено.

В ответ президент РФ Владимир Путин запретил с 1 февраля 2023 года поставки российской нефти и нефтепродуктов зарубежным компаниям, если в контрактах предусмотрено прямое или косвенное использование ценового потолка. Также Россия с марта добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее доля российского газа в закупках ЕС снова выросла.