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Стало известно, сколько стоит самый дорогой особняк под Москвой

Garnet: самый дорогой особняк в Подмосковье можно купить за 5 млрд рублей

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Стоимость самого дорогого частного дома в Московкой области, доступного для покупки в данный момент, составляет 5 млрд рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в инвестиционной компании Garnet.

Речь идет об особняке в Одинцово площадью 3,3 тыс. кв. м. Он расположен на участке размером 50 соток.

Самый дешевый дом на подмосковном рынке недвижимости оценивается в 230 тыс. рублей. Это дача площадью 9 кв. м на участке в шесть соток. Таким образом, разница в цене между самым дорогим и бюджетным объектом составляет более 21 тысячи раз, отмечают эксперты.

Средняя цена частного дома в Подмосковье сейчас составляет 14,5 млн рублей.

До этого россиянам рассказали, как не переплачивать за электричество на даче. Для этого нужно перейти на «сельский тариф».

Ранее стало известно, как часто россияне устраивают пожары и потопы при аренде дач.

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