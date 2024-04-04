Экономист предрекла сохранение в России безопасного уровня госдолга в 2024 году

Безопасным для России признается уровень государственного долга в размере 20% ВВП, и в 2024 году он не выйдет за пределы этого значения. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, и.о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина, комментируя статистику Счетной палаты по госдолгу.

«Во-первых, обсуждаются изменения в налоговой политике, которые позволят увеличить налоговые доходы. К тому же, только за три месяца 2024 года поступления от «уходящих» компаний в 17 раз превысили запланированные доходы. Поэтому наращивание государственного долга выше прогнозируемых значений — маловероятный сценарий», — подчеркнула экономист.

По ее словам, также в России идет явная переориентация на внутренний рынок, являющийся более безопасным и предсказуемым с точки зрения заимствований. Внутренние источники заимствований могут способствовать сохранению безопасности государственного долга, уточнила Фрумина.

«Именно поэтому в 2023 году мы наблюдали сокращение внешнего долга на 17,7%. Сокращение внешних заимствований показательно, ведь расчеты по долговым обязательствам, осуществляемым в иностранной валюте, делают их более рискованными», — отметила эксперт.

Уровень безопасности государственного долга каждая страна определяет самостоятельно. В 1992 году был подписан Маастрихтский договор, в котором определялся порог дефицита в размере 3% ВВП и уровень государственного долга менее 60% ВВП для стран ЕС. Однако данные требования государствами не выдерживаются, и сейчас этот уровень в еврозоне составляет около 90% ВВП. В США уровень государственного долга превысил 129% ВВП, а в Японии – 263%.

По данным Счетной палаты, в 2023 году объем государственного долга России вырос на 2,775 трлн рублей, достигнув 15% ВВП.

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