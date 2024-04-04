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В России заработает параллельный импорт для зарубежных патентов

РБК: в России введут режим параллельного импорта для иностранных патентов

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Shutterstock

Правительство России поручило ведомствам создать специальную комиссию, которая будет выдавать лицензии на использование иностранных продуктов интеллектуальной собственности без согласия их правообладателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Соответствующие разрешения смогут получать компании, подавшие заявки. В этих предприятиях государство или российские граждане должны владеть долей от 75%, при соблюдении всех формальностей, например отказ от обладателя патента или неполучение от него ответа в установленный срок.

По данным РБК, в феврале комиссию поручил создать президент России Владимир Путин. Начало ее формирования подтвердили изданию в Министерстве экономического развития. В состав комиссии войдут сотрудники Минэкономики, Министерства промышленности и торговли, Федеральной антимонопольной службы и Роспатента.

В марте газета «Коммерсантъ» сообщала, что крупные мировые производители бытовой техники начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт.

Ранее экономист объяснил, когда в России отменят параллельный импорт.

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