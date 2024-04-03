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Стало известно, сколько россияне вложили в программу долгосрочных накоплений

Россияне за квартал внесли в СберНПФ 2,5 млрд рублей по ПДС

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За первый квартал 2024 года граждане РФ открыли 280 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений в «СберНПФ» и внесли на накопительные счета около 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, передает ТАСС.

Как отметил топ-менеджер, средний взнос при открытии договора составил 8 тыс. рублей, а размер последующих пополнений — порядка 3,3 тыс. рублей.

«Больше всего договоров ПДС в первом квартале заключили жители столичного региона — 15% от общего количества», — уточнил Вестеровский.

При этом женщины проявляют большую заинтересованность в долгосрочном накоплении средств — они открыли 68% договоров по новой программе.

«С 1 января 2024г. в России заработала программа долгосрочных сбережений. СберНПФ стал ее первым оператором», — напомнил банкир.

Он пояснил, что в рамках ПДС гражданам доступно до 108 тыс. руб. государственного софинансирования, а также налоговые льготы и возможность управлять пенсионными накоплениями.

До этого в России выросла доля финансово неустойчивых домохозяйств.

Ранее россияне назвали сумму, которую считают сбережениями.

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