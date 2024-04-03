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Аналитик оценил вероятность дефолта в Турции

Замглавы ЦСР Копейкин: вероятность дефолта в Турции в 2024 году составляет 4–5 %

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Murad Sezer/Reuters

В ближайшее время дефолт Турции не грозит, заявил первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин. Его цитирует газета «Ведомости».

По словам аналитика, для скорого наступления дефолта турецкой экономики на данный момент нет веских причин. В прошлом году Анкаре удалось ограничить рост бюджетных трат и увеличить доходы. Также положительный эффект продолжает оказывать жесткая политика ЦБ Турции, отметил Копейкин.

На этом фоне вероятность дефолта Турции в течение 2024 года оценивается не более чем в 4–5%, резюмировал эксперт.

Накануне председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о планах снизить ключевую ставку во второй половине 2024 года.

До этого Россия обогнала большинство стран G7 по темпам роста ВВП.

Ранее в Турции официально признали рекордный рост инфляции.

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