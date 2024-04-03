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«Ашан» заподозрили в неуплате налогов

РБК: ФНС подозревает «Ашан» в неуплате налогов на сумму более 180 млн рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) может доначислить «Ашану» 180,9 миллиона рублей из-за неуплаты налогов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность торговой сети.

Отмечается, что на налоги приходится сумма 125,9 миллиона рублей.

В декабре 2023 года сообщалось, что Россию могут покинуть крупные иностранные продуктовые торговые сети, такие как французские «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. В общей сложности речь идет о 483 торговых объектах в 49 регионах России, также у компаний имеются собственные распределительные центры и производство товаров. Каждая торговая сеть сотрудничает с более двумя тысячами поставщиками товаров и сырья, а также предоставляет рабочие места свыше 50 тысячам сотрудников различных специальностей.

В настоящее время в России действует закон о торговле, запрещающий ретейлерам бесконтрольный рост в субъектах: компании не вправе проводить сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках одного муниципалитета или округа уже достигла 25% в денежном выражении. Однако запрет сняли в июне текущего года после ухода из России финской компании Prisma, из-за чего удалось сберечь рабочие места сотрудников и доступность продуктов.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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