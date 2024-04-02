В ОАЭ ухудшили оценку роста ВВП

Объединенные Арабские Эмираты пересмотрели в сторону понижения прогноз роста ВВП в 2024 году на фоне сдерживания добычи нефти в рамках квот ОПЕК+. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на квартальный экономический обзор центробанка страны.

Согласно новой оценке, рост экономики ОАЭ в текущем году составит 4,2% вместо ожидавшихся ранее 5,7%. Как отмечается в документе, это «обусловлено более медленным восстановлением нефтедобычи в свете соглашения ОПЕК+ от ноября 2023 года, а также устойчивым, но замедляющимся ростом ненефтяного сектора».

Рост нефтяного сектора теперь прогнозируется на уровне чуть ниже 3% при среднесуточной добыче 3 млн баррелей, что значительно меньше предыдущей оценки в 8,1%, указывает центробанк.

В то же время прогноз роста ненефтяной экономики сохранен на уровне 4,7% в соответствии с предыдущими ожиданиями.

Экономист Standard Chartered Карла Слим назвала понижение прогноза «весьма значительной корректировкой», поскольку центробанк снизил оценку экономического роста на 1,5 процентного пункта. При этом эксперт отметила, что прогнозы по ненефтяным секторам остались стабильными, что говорит о небольших ожиданиях их замедления.

Несмотря на существенную долю нефтегазовой отрасли, ОАЭ считаются наиболее диверсифицированной экономикой в Персидском заливе благодаря развитию таких центров, как Абу-Даби, отмечает издание.

До этого инвестор оценил , что будет с ценами на нефтяные котировки в ближайшее время.

Ранее поставщики нефти из США начали вытеснять ОПЕК+ на мировых рынках.