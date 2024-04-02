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В офисах Сбера начнут выдавать заверенные государственные справки

Россияне смогут получить в Сбере заверенные справки из Социального фонда и ФНС

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Depositphotos

В Сбере появилась возможность бесплатно получить заверенные справки из Социального фонда и Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщает пресс-служба банка.

Клиентам Сбера доступны семь видов документов из Социального фонда и ФНС. Это выписки о назначенных мерах социальной поддержки, об остатках материнского капитала, по доходам и страховым взносам, из электронной трудовой книжки, из Социального фонда, а также справки о размере пенсии на конкретную дату и о статусе предпенсионера.

Отмечается, что услуга доступна в офисах Сбера по всей России. Она стала доступна после включения банка в число организаций, получивших право заверять подобные документы.

«Несмотря на цифровизацию многих процессов, в ряде случаев людям по-прежнему нужны бумажные справки и документы. Например, для назначения пособий или получения льгот, оформления визы для поездки за рубеж требуется предоставить бумажные оригиналы», — рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

По ее словам, теперь этот процесс стал еще легче и быстрее. Галкина уточнила, что уже этом году банк планирует предоставлять в офисах выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), заверенной печатью.

В Сбере рассказали, что заказать справку или выписку можно в приложении или веб-версии СберБанк Онлайн. Документ появится в разделе «История операций». Он будет содержать усиленную квалифицированную электронную подпись соответствующего ведомства.

Кроме того, есть возможность получить официальный документ в виде бумажной копии в офисе банка. После распечатки и нанесения печати банка, такой документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и исходный электронный файл или бумажный аналог, выданный в МФЦ.

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