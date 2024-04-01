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В России хотят увеличить индексацию зарплат

«Известия»: в Госдуме выступили за двойную индексацию зарплат от уровня цен

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«Газета.Ru»

В Госдуме выступили с инициативой обязать работодателей индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции по итогам года. Соответствующий законопроект с поправками в Трудовой кодекс подготовила к внесению фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Об этом пишет газета «Известия».

Как отмечается в документе, в настоящее время в ТК РФ закреплена лишь обязанность работодателя индексировать оплату труда в связи с ростом цен, но не определен конкретный порядок.

«Законопроектом предлагается определить зависимость между повышением зарплаты и индексом потребительских цен, установленных Росстатом: индексировать оплату труда не менее чем в двойном размере от этого значения», — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов, нынешняя индексация зачастую не успевает за реальным удорожанием жизни.

«Граждане сталкиваются с ситуацией, когда зарплату вроде и проиндексировали, однако положение дел в бюджете семьи не изменилось. Так быть не должно», — пояснил Слуцкий.

До этого в Госдуме предложили высчитывать среднедушевой доход семьи без учета налогов.

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