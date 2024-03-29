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ОАЭ захотели инвестировать в ядерную энергетику стран ЕС и Британии

ОАЭ заинтересовались инвестициями в ядерную энергетику ЕС и Великобритании

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Kyodo/Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсуждают со странами Евросоюза и Великобританией возможность инвестировать средства в ядерную энергетическую инфраструктуру в Европе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«ОАЭ обсуждают идею о том, чтобы государственная компания Emirates Nuclear Energy Company (ENEC) стала миноритарным инвестором в европейские ядерные энергетические активы», — отмечается в статье.

По словам собеседников агентства, компания обсуждает с Лондоном инвестиции в британскую ядерную энергетику.

По данным источников, у ENEC есть амбиции стать ведущей международной энергокомпанией и сосредоточить в своих руках миноритарные пакеты акций в ядерной энергетической структуре других стран, при этом не управляя этими активами.

ENEC владеет первой в ОАЭ атомной электростанцией и занимается как внутренними, так и международными инвестициями в ядерную энергетику в качестве инвестиционного подразделения правительства страны.

Ранее в «Росатоме» рассказали о влиянии санкций на деятельность корпорации в атомной сфере.

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