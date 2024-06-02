Хабиб одним словом прокомментировал победу Махачева над Порье

Российский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что не переживал насчет исхода главного боя турнира UFC 302, в котором встречались Ислам Махачев и Дастин Порье.

«Бой хороший. Было ли волнительно? Вообще не переживал», — заявил Нурмагомедов.

Бой завершился досрочной победой 32-летнего воспитанника школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за чего Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Ислам защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Ислам Махачев заявил, что Дастин Порье доставил ему много проблем.