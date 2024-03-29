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В «Росатоме» высказались о санкциях

«Атомэнергопром» заявил о некритическом влиянии санкций на деятельность «Росатома»

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«Росатом»

Отчет АО «Атомэнергопром» свидетельствует о некритическом влиянии санкций на деятельность «Росатома» в атомной сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что «Атомэнергопром» обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, включая и добычу сырья (урана), и строительство АЭС, и обеспечение их работы.

До этого Турция разрешила «Росатому» построить вторую АЭС в стране.

В январе стало известно, что первый реактор строящейся в Турции АЭС «Аккую» собираются запустить в 2024 году. Об этом сообщил глава турецкого минэнерго Алпарслан Байрактар. Первоначально запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» был запланирован на 2023 год. Она является первой атомной электростанцией на территории Турции, строительство объекта ведется совместно с российской корпорацией «Росатом». Эрдоган ожидает, что АЭС обеспечит Турцию 4800 мегаваттами энергии.

Ранее «Росатом» создал сервис по прогнозу выгорания сотрудников.

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