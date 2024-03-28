Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Топливная компания «Росатома» спрогнозирует выгорание сотрудников

«Росатом» создал сервис по прогнозу выгорания сотрудников

close
100%
АО «ТВЭЛ»

В топливной компании «Росатома» АО «ТВЭЛ» протестировали сервис по прогнозу выгорания сотрудников, рассказал вице-президент по цифровизации и ИТ АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин.

По его словам, на рынке труда сейчас наблюдается дефицит кадров по разным направлениям.

«Мы видим в этом решении большую помощь для наших HR-служб, поскольку сегодня на рынке ощущается кадровый дефицит. Для нас актуальнее и выгоднее проработать выгорание уже работающих сотрудников, чем нанимать новых», — отметил он.

По словам Гаранина, компания планирует создать полноценное решение для предотвращения выгорания сотрудников и интегрировать его в ИТ-ландшафт АО «ТВЭЛ».

Сервис создан на основе платформы предиктивной аналитики «АтомМайнд». Для прогнозирования выгорания сотрудников сервис анализирует информацию о пользователе и его активности, но игнорирует производимый сотрудником контент.

По данным компании, точность модели анализа составила 92%.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами