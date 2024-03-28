Топливная компания «Росатома» спрогнозирует выгорание сотрудников

В топливной компании «Росатома» АО «ТВЭЛ» протестировали сервис по прогнозу выгорания сотрудников, рассказал вице-президент по цифровизации и ИТ АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин.

По его словам, на рынке труда сейчас наблюдается дефицит кадров по разным направлениям.

«Мы видим в этом решении большую помощь для наших HR-служб, поскольку сегодня на рынке ощущается кадровый дефицит. Для нас актуальнее и выгоднее проработать выгорание уже работающих сотрудников, чем нанимать новых», — отметил он.

По словам Гаранина, компания планирует создать полноценное решение для предотвращения выгорания сотрудников и интегрировать его в ИТ-ландшафт АО «ТВЭЛ».

Сервис создан на основе платформы предиктивной аналитики «АтомМайнд». Для прогнозирования выгорания сотрудников сервис анализирует информацию о пользователе и его активности, но игнорирует производимый сотрудником контент.

По данным компании, точность модели анализа составила 92%.