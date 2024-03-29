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Банк России вышел в прибыль впервые с 2018 года

Банк России в 2023 году получил прибыль в 140,4 млрд рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Прибыль Центробанка РФ по результатам 2023 года составила 140,4 млрд рублей, следует из отчета регулятора.

На протяжении последних нескольких лет Банк России демонстрировал исключительно убытки. В 2022 году убыток ЦБ составил 721,7 млрд рублей, годом ранее — 26,3 млрд рублей.

До этого финансовые результаты также были отрицательными. Так, в 2020-м убыток регулятора составил 61,5 млрд рублей, в 2019-м — 182,6 млрд рублей, а в 2018-м — 434,7 млрд рублей.

До этого глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, как проявится эффект повышения ключевой ставки. В полной мере его станет заметно позже в 2024 году, добавила она.

На прошлой неделе регулятор второй раз подряд сохранил ключевую ставку в 16%. Когда ждать снижения — выяснила «Газета.Ru».

Ранее Запад предупредили о падении роли доллара после конфискации активов РФ.

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