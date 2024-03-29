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Набиуллина рассказала, как проявится эффект повышения ключевой ставки

Набиуллина: накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится в 2024 году

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Пресс-служба Банка России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится в торможении роста цен в 2024 году. Ее слова приводит ТАСС.

«Повышение ключевой ставки во второй половине года с 7,5% до 16% остановило разгон инфляции и внесло значимый вклад в стабилизацию рубля», — сообщила она.

По ее словам, в полной мере накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится в торможении роста цен в 2024 году.

Она добавила, что к концу года Банк России намерен вернуть инфляцию к цели вблизи 4%.

До этого Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке заявила, что «черные лебеди» в российской экономике всегда могут быть, решения по ним будут приниматься по ситуации. Она добавила, что у ЦБ есть базовый прогноз по рискам. По ее словам, решения будут приниматься в зависимости от значимости таких неожиданных событий. «Черным лебедем» называют неожиданное и трудно прогнозируемое событие, которое имеет сильное влияние на финансовый рынок.

Ранее Набиуллина назвала цель ЦБ по инфляции в России.

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