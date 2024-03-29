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Названы причины слабости крупнейшей экономики Европы

«Ъ»: стагнация экономики Германии вызвана системными проблемами

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Markus Schreiber/AP

Медленное восстановление экономики Германии связано не с временными сложностями, а с системными проблемами, пишет «Коммерсантъ».

Энергетический кризис больше не оказывает серьезного влияния на состояние крупнейшей экономики Европы, отмечает издание. Прогнозы серьезного падения промпроизводства в Германии также не подтвердились. Заметное сокращение наблюдается только в энергоемких отраслях, вклад которых в ВВП оценивается всего в 4%.

Краткосрочным оказалось и ускорение инфляции в стране. Темпы роста потребительских цен в ФРГ по итогам февраля замедлились до 2,5% годовых, что стало самым низким показателем с июня 2021 года.

Одна из основных проблем Германии сегодня — сокращение трудоспособного населения. Приток мигрантов, который компенсировал нехватку кадров последнее десятилетие, постепенно иссякает.

Кроме того, ФРГ заметно отстает от других европейских стран по уровню цифровизации государственных услуг, что значительно увеличивает административную нагрузку на местный бизнес.

Ряд аналитиков считают, что немецкая экономика может продемонстрировать некоторое восстановление уже весной. Однако сильным этот импульс не будет, предупредили они. По оценкам экспертов, по итогам 2024 года Германию ждет стагнация.

До этого глава Минфина ФРГ обвинил соцрасходы в падении конкурентоспособности страны.

Ранее сообщалось, что газ в Германии сильно подорожает с апреля.

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