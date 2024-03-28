На Украине хотят отказаться от привязки курса гривны к доллару

На Украине наблюдается рост доли расчетов в евро по операциям покупки безналичной валюты клиентами банков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитический обзор Национального банка Украины (НБУ).

Этот показатель уже «вплотную приблизился к 50%», отмечается в отчете.

«Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в недалеком будущем актуализировать вопрос о целесообразности перехода от доллара к евро как основной валюте курсовой привязки», – говорится в документе регулятора.

Однако регулятор уже сейчас фиксирует необходимость уточнения курса евро по данным на 12:00 для участников рынка.

До этого стало известно, что объем денежной массы на Украине в 2023 году увеличился на 23%, достигнув 3,08 трлн гривен (примерно $80,6 млрд). Рост наличных денег в обращении также был зафиксирован на уровне 23,3%, достигнув 976,9 млрд гривен ($25,5 млрд).

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул важность международной финансовой помощи для страны и призвал использовать эмиссию для пополнения бюджета, чтобы улучшить макрофинансовую устойчивость.

Ранее Нацбанк Украины продлил безналичный обмен рублей.