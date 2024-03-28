Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине хотят отказаться от привязки курса гривны к доллару

Нацбанк Украины рассмотрит переход на евро для курсовой привязки

close
100%
Shutterstock

На Украине наблюдается рост доли расчетов в евро по операциям покупки безналичной валюты клиентами банков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитический обзор Национального банка Украины (НБУ).

Этот показатель уже «вплотную приблизился к 50%», отмечается в отчете.

«Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в недалеком будущем актуализировать вопрос о целесообразности перехода от доллара к евро как основной валюте курсовой привязки», – говорится в документе регулятора.

Однако регулятор уже сейчас фиксирует необходимость уточнения курса евро по данным на 12:00 для участников рынка.

До этого стало известно, что объем денежной массы на Украине в 2023 году увеличился на 23%, достигнув 3,08 трлн гривен (примерно $80,6 млрд). Рост наличных денег в обращении также был зафиксирован на уровне 23,3%, достигнув 976,9 млрд гривен ($25,5 млрд).

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул важность международной финансовой помощи для страны и призвал использовать эмиссию для пополнения бюджета, чтобы улучшить макрофинансовую устойчивость.

Ранее Нацбанк Украины продлил безналичный обмен рублей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами