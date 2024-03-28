Запад предупредили о падении роли доллара после конфискации активов РФ

Изъятие заблокированных российских активов Западом может привести к ослаблению роли доллара, предупредил исследователь Института Куинси и Китайского университета Гонконга Райан Мартинес Митчелл. Своим мнением он поделился в статье на портале Responsible Statecraft.

Конфискация активов РФ нецелесообразна по нескольким причинам, пишет Митчелл. Среди них — дальнейшая дискредитация «долларовой власти» США, что может дать Китаю толчок для «юанизации» мировой экономики и, что более важно, стать серьезным стимулом для планов по созданию резервной валюты БРИКС, отмечает эксперт.

«Счета в долларах и евро станут выглядеть все более уязвимыми для конфискации, а юань на этом фоне станет более привлекательным», — рассуждает спикер.

До этого Евросоюз подготовил проект закона, согласно которому уже в июле Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Банке России пообещали принять зеркальные меры при освоении ЕС активов РФ.