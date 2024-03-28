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Эксперты предупредили об опасности занижения цены при продаже квартиры

Aif.ru: занижение цены при продаже жилья грозит потерей денег и недвижимости

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Занижение стоимости квартиры при оформлении сделки купли-продажи чревато серьезными рисками для покупателя — он может остаться и без жилья, и без денег. Об этом пишет аif.ru со ссылкой на опрос экспертов в сфере недвижимости.

Схема с занижением цены выглядит следующим образом: в договоре указывается сумма ниже реальной стоимости жилья, а оставшуюся часть покупатель передает продавцу иными способами — через допсоглашение, расписку, банковскую ячейку. Нередко продавец обещает за это скидку.

Риелтор-практик Владимир Шмелев считает предложение о занижении цены «стоп-фактором» из-за сомнений в добросовестности продавца. По его словам, легальные пути оптимизации налогообложения существуют.

Юрист Марина Захарова поясняет, что занижение применяется, чтобы не платить НДФЛ при владении жильем менее минимального срока — 3-5 лет. Однако налоговики могут доначислить недоимку, пени и штраф 20-40% от скрытой суммы. В редких случаях возможно уголовное преследование.

При расторжении сделки покупатель сможет вернуть только сумму из договора, уточняют эксперты. Налоговики не примут во внимание расписки и допсоглашения. В случае банкротства продавца квартира будет реализована с торгов, а покупатель потеряет все.

Кроме того, при продаже квартиры до истечения срока владения налог придется платить с разницы между реальной и заниженной ценами. Эксперты рекомендуют отказываться от подобных сделок.

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