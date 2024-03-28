Финская газета написала о подготовке властей страны к экспроприации арены бизнесменов РФ

Власти Хельсинки готовы начать процесс экспроприации арены Helsinki Hall, которой владеют российские бизнесмены. Об этом написала финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники.

«Ведущие политики города соберутся в четверг утром на внеочередное заседание городского совета, чтобы обсудить ситуацию. По данным Helsingin Sanomat, ожидается, что на заседании в четверг будет запущен процесс покупки арены», — говорится в материале издания.

Авторы статьи утверждают, что эта мера предшествует экспроприации, в ходе нее власти финской столицы объявят российским владельцам о намерении купить Helsinki Hall.

До этого ожидалась сделка о добровольной продаже. Она должна была пройти 28 февраля, но по неназванным причинам, была отложена на неопределенное время.

В итоги власти Хельсики определили срок, в течение которого российские владельцы арены должны продать объект. Отмечается, срок уже подходит к концу, а это означает, что власти начнут процесс экспроприации.

До этого Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что экспроприация Евросоюзом доходов от заблокированных российских активов совместима с международным законом.

До этого в Кремле прокомментировали заявления Брюсселя о том, что доходы от активов РФ никому не принадлежат.