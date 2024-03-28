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Финская газета написала о подготовке властей страны к экспроприации арены бизнесменов РФ

HS: Хельсинки начнут экспроприацию арены Helsinki Hall, принадлежащую России

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Shutterstock

Власти Хельсинки готовы начать процесс экспроприации арены Helsinki Hall, которой владеют российские бизнесмены. Об этом написала финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники.

«Ведущие политики города соберутся в четверг утром на внеочередное заседание городского совета, чтобы обсудить ситуацию. По данным Helsingin Sanomat, ожидается, что на заседании в четверг будет запущен процесс покупки арены», — говорится в материале издания.

Авторы статьи утверждают, что эта мера предшествует экспроприации, в ходе нее власти финской столицы объявят российским владельцам о намерении купить Helsinki Hall.

До этого ожидалась сделка о добровольной продаже. Она должна была пройти 28 февраля, но по неназванным причинам, была отложена на неопределенное время.

В итоги власти Хельсики определили срок, в течение которого российские владельцы арены должны продать объект. Отмечается, срок уже подходит к концу, а это означает, что власти начнут процесс экспроприации.

До этого Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что экспроприация Евросоюзом доходов от заблокированных российских активов совместима с международным законом.

До этого в Кремле прокомментировали заявления Брюсселя о том, что доходы от активов РФ никому не принадлежат.

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