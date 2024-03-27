Россиян предупредили о подорожании мебели в 2024 году

Стоимость базового комплекта мебели для квартиры, включающего кухонный гарнитур, шкаф, кровать и тумбу под ТВ, в 2024 году может подорожать на 15%. Об этом в интервью для Life.ru рассказал гендиректор компании Mr.Doors Сергей Шихов.

«В целом на 2024 год мы закладываем возможное удорожание в зависимости от конкретных товарных категорий на уровне 15%. Причинами вынужденного изменения цен, как и в прошлом году, остаются издержки на топливо, электроэнергию, возросшие в цене логистические издержки», — отметил Шихов.

Если говорить о стоимости базового комплекта, то по мнению эксперта россиянам он может обойтись уже в 280 тыс. рублей.

По его словам, одной из ключевых причин подорожания станет кадровый голод, вынуждающий работодателей повышать зарплаты для удержания ценных специалистов, в том числе на производстве. На рынке стараются сдерживать рост цен, но для экономии лучше покупать сезонные товары заранее — летние зимой, зимние летом, уточнил эксперт.

До этого «Газета.Ru» рассказала , что кухонные шкафы в России подорожали на 36% за год.

Ранее сообщалось о росте производства мебели в Москве.