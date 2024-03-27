Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о подорожании мебели в 2024 году

Life.ru: базовый гарнитур для квартиры подорожает минимум до 280 тыс. рублей

close
100%
new-galery.ru

Стоимость базового комплекта мебели для квартиры, включающего кухонный гарнитур, шкаф, кровать и тумбу под ТВ, в 2024 году может подорожать на 15%. Об этом в интервью для Life.ru рассказал гендиректор компании Mr.Doors Сергей Шихов.

«В целом на 2024 год мы закладываем возможное удорожание в зависимости от конкретных товарных категорий на уровне 15%. Причинами вынужденного изменения цен, как и в прошлом году, остаются издержки на топливо, электроэнергию, возросшие в цене логистические издержки», — отметил Шихов.

Если говорить о стоимости базового комплекта, то по мнению эксперта россиянам он может обойтись уже в 280 тыс. рублей.

По его словам, одной из ключевых причин подорожания станет кадровый голод, вынуждающий работодателей повышать зарплаты для удержания ценных специалистов, в том числе на производстве. На рынке стараются сдерживать рост цен, но для экономии лучше покупать сезонные товары заранее — летние зимой, зимние летом, уточнил эксперт.

До этого «Газета.Ru» рассказала , что кухонные шкафы в России подорожали на 36% за год.

Ранее сообщалось о росте производства мебели в Москве.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами