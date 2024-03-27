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В России стало больше долларовых миллиардеров

Hurun: в России за 2023 год прибавилось шесть долларовых миллиардеров

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Depositphotos

В России за 2023 год стало на шесть долларовых миллиардеров больше, что позволило ей удержаться в топ-10 государств по этому показателю. Рейтинг представил Китайский исследовательский институт Hurun.

Всего, по последним данным, в РФ проживает 76 долларовых миллиардеров. Страна расположилась на седьмой строчке в Global Rich List. В топ-3 вошли Китай, США и Индия.

В прошлом году во всем мире число долларовых миллиардеров выросло на 167 человек, достигнув 3279 человек. При этом почти половина из них проживает в Азии. Общее состояние богатейших людей мира оценивается в $15 трлн.

Число членов «клуба девяти нулей», то есть тех, у кого $10 млрд и более, за последние десять лет удвоилось — со 126 до 234.

Богатейшим человеком мира на конец марта 2024 года является глава LVMH Арно. Его капитал оценивается в $229 млрд. Следом идут создатель Amazon Джефф Безос с $201 млрд и основатель компаний Tesla и X (бывший Twitter) Илон Маск с $190 млрд.

До этого стало известно, насколько выросло состояние богатейших россиян с начала года.

Ранее Трамп похвастался своими финансовыми успехами.

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