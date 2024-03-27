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Трамп похвастался своими финансовыми успехами

Состояние Трампа выросло до $7,2 млрд после IPO соцсети Truth Social

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Mike Segar/Reuters

Состояние Дональда Трампа выросло до $7,2 млрд после дебюта его компании на бирже. Об этом сообщает Bloomberg.

IPO компании-владельца соцсети Трампа Truth Social — Trump Media & Technology Group — состоялось во вторник, 26 марта. Бумагам был присвоен тикер DJT, под которым когда-то торговалась другая давно исчезнувшая компания Трампа по казино и отелям.

Выход на публичные торги стал возможен после одобрения слияния медиахолдинга Трампа с SPAC-компанией Digital World Acquisition Corporation (DWAC) акционерами на прошлой неделе. В первый день торгов стоимость акций компании выросла на 16%, значительно увеличив капитал бывшего президента США.

Несмотря на это, Трамп продолжает испытывать финансовые трудности, отмечает издание. В частности, бизнесмен до 4 апреля должен выплатить $175 млн по решению суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве.

До этого суд Испании постановил заблокировать Telegram в стране.

Ранее Франция оштрафовала Google на €250 млн.

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