На Мосбирже не исключили запуск круглосуточных торговых сессий

На Московской бирже поделились возможными планами об организации круглосуточных торговых сессий. Об этом заявила главный менеджер по продвижению продуктов организации Анастасия Холощак на YouTube-канале проекта Market Power.

«В эту сторону мы тоже смотрим», — отметила Холощак.

Она обратила внимание, что это «тренд на расширение» и на удобство. По мнению менеджера, круглосуточные торги уже не за горами, хотя, в ближайшее время их вводить и не планируется.

Накануне финансист предрек ослабление курса рубля после 28 марта. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин пояснил, что поддержку рублю оказывает налоговый период, пик которого приходится на понедельник и четверг на этой неделе. Затем дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров исчезнет.

До этого аналитик объяснил доллар выше 93 рублей терактом в «Крокусе».

Ранее Ранее индекс Мосбиржи обновил годовой максимум.