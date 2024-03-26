Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Мосбирже не исключили запуск круглосуточных торговых сессий

Мосбиржа допустила расширение времени торгов, сделав их круглосуточными,

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

На Московской бирже поделились возможными планами об организации круглосуточных торговых сессий. Об этом заявила главный менеджер по продвижению продуктов организации Анастасия Холощак на YouTube-канале проекта Market Power.

«В эту сторону мы тоже смотрим», — отметила Холощак.

Она обратила внимание, что это «тренд на расширение» и на удобство. По мнению менеджера, круглосуточные торги уже не за горами, хотя, в ближайшее время их вводить и не планируется.

Накануне финансист предрек ослабление курса рубля после 28 марта. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин пояснил, что поддержку рублю оказывает налоговый период, пик которого приходится на понедельник и четверг на этой неделе. Затем дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров исчезнет.

До этого аналитик объяснил доллар выше 93 рублей терактом в «Крокусе».

Ранее Ранее индекс Мосбиржи обновил годовой максимум.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами