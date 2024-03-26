В Банке России оценили темпы роста ипотеки

Прирост ипотечного портфеля РФ в феврале, по предварительным данным, составил 0,7% после 0,6% в январе, следует из информационно-аналитического бюллетеня «О развитии банковского сектора РФ в феврале 2024 года» Банка России.

«Это в целом соответствует нашим

ожиданиям по охлаждению рынка: 7–12% за 2024 год», — говорится в документе.

Выдача ипотечных кредитов по итогам прошлого месяца выросла на 20% к январю — до 330 млрд рублей с 272 млрд рублей. При этом росли выдачи как льготной, так и рыночной ипотеки. За период показатели подскочили на 15% и 40% соответственно.

Январская просадка объясняется сезонностью, пояснили в ЦБ. Показатель в первый месяц года традиционно ниже из-за длинных праздников. Также определенную роль могло сыграть ужесточение условий массовой «Льготной ипотеки» с конца 2023 года: часть заемщиков были вынуждены переориентироваться на рыночные программы.

До этого в России спрогнозировали рост спроса на ипотеку по ИЖС до рекорда.

Ранее в ЦБ выступили за завершение программы массовой льготной ипотеки.