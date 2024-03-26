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США придумали способ заработать на России

Россия из-за санкций потеряла миллиарды на экспорте дерева

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Антироссийские санкции вынудили страны Евросоюза отказаться от древесины из РФ в пользу американской. С 2021 года экспорт этого товара из США в ЕС вырос в 1,6 раза, достигнув $1,3 млрд, подсчитали в РИА Новости.

Убытки России от ограничений в торговле составили 22 млрд рублей. Емкости рынка Китая, который является ключевым потребителем российской лесопродукции, недостаточно для компенсации потери Европы, отмечают эксперты. Восстановление потребует новых безопасных маршрутов и займет несколько лет, считают они.

За последние годы больше древесины у РФ начали покупать страны Азии, а также Египет, Израиль и Мексика.

До этого сообщалось, что страны Европы в 2023 году выбыли из топ-10 покупателей российских пиломатериалов. При этом четверка лидеров осталась без изменений: Китай, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан.

Ранее крупнейшие российские лесопромышленники вновь пожаловались на рост убытков.

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