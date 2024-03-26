Россиянам рассказали, когда покупать и продавать валюту

Россиянам стоит покупать доллары и евро без привязки к датам в случае, если валюта нужна. И продавать тоже без привязки к срокам, если не нужна. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской Академии Александр Абрамов.

«Я не жду серьезных изменений в курсах доллара и евро в апреле, но может наблюдаться тенденция на укрепление этих валют. Думаю, что доллар будет стоить в диапазоне 90-92 руб., а евро — 99-101 руб. Поскольку курс будет меняться минимально, сигналов для изменения инвестиционного поведения я не вижу», — сказал экономист.

По его мнению, механизм продажи валютной выручки в России будет ослабляться, что немного ослабит и курс рубля. Еще один риск заключается в небольшом снижении объемов продажи ЦБ и Минфином валюты на рынке, добавил Абрамов. По его словам, при умеренно стабильных поступлениях валюты в Россию будет быстрее расти инвестиционный импорт, а это означает, что у компаний возникнет дополнительная потребность в валюте для покупки машин и оборудования. Это также может несколько ослабить рубль. Однако эти факторы не столь фундаментальны, а высокая ключевая ставка (16%) и работающие меры валютного контроля будут поддерживать российскую валюту, заключил Абрамов.

По данным Мосбиржи на 11:49 мск, доллар стоит 92,6 руб., евро — 100,5 руб.

Ранее финансист предрек ослабление курса рубля после 28 марта.