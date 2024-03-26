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Россияне кинулись покупать подержанные машины

«Автостат»: траты россиян на покупку подержанных авто выросли почти на 20%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

За февраль россияне потратили 454,3 млрд рублей на покупку подержанных автомобилей. Значение оказалось на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 22% выше январского показателя, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков «Открытие авто» и агентства «Автостат».

Самыми популярными в феврале были б/у машины в возрасте от 10 лет. На их долю пришлось 41,2% трат, или 187 млрд рублей. На втором месте авто в возрасте от пяти до девяти лет включительно с долей в 33,2% (150,7 млрд рублей). Оставшиеся 116,6 млрд рублей ушли на автомобили в возрасте до пяти лет.

Лидерство сохраняют машины европейских и японских брендов. На них пришлось 70% от общей доли продаж подержанных авто за период. Следом по популярности идут автомобили корейских, российских и американских брендов. Доля китайских авто с пробегом в этой структуре пока остается наименьшей.

До этого сообщалось, что в феврале в России выдали рекордное за последние три года число автокредитов.

Ранее ЦБ выявил фактор, ограничивающий подорожание машин в РФ.

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