Страховые компании Сбера выплатят деньги пострадавшим в «Крокусе» в упрощенном порядке

Страховые компании Сбера — СберСтрахование жизни и СберСтрахование — произведут выплаты пострадавшим и наследникам погибших в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Компания рассказала, что выплаты клиентам СберСтрахования произведут на основании минимального количества документов.

В свою очередь, урегулирование убытков клиентов СберСтрахования жизни пройдет с использованием данных ЗАГС. Это позволит не запрашивать документы у пострадавших.

Консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900. Звонки по России бесплатны, добавили в Сбере.

Клиенты СберСтрахования смогут заявить о страховом случае можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование» или в мобильном приложении «СберСтрахование».

Клиенты СберСтрахования жизни также могут сообщить о страховом случае и на сайте СберСтрахования жизни в разделе «Заявить о страховом случае.

До этого Сбер вместе с фондом «Российский Красный Крест» открыли специальный благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта. Комиссия при переводе средств взиматься не будет.

Кроме того, СберМаркет отменил по России плату за сборку и доставку заказов 23 и 24 марта, чтобы поддержать клиентов, которые в эти дни решили остаться дома.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».