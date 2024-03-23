Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Страховые компании Сбера выплатят деньги пострадавшим в «Крокусе» в упрощенном порядке

Пострадавшие в «Крокусе» получат выплаты от страховых компаний «Сбера» упрощенно

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости

Страховые компании Сбера — СберСтрахование жизни и СберСтрахование — произведут выплаты пострадавшим и наследникам погибших в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Компания рассказала, что выплаты клиентам СберСтрахования произведут на основании минимального количества документов.

В свою очередь, урегулирование убытков клиентов СберСтрахования жизни пройдет с использованием данных ЗАГС. Это позволит не запрашивать документы у пострадавших.

Консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900. Звонки по России бесплатны, добавили в Сбере.

Клиенты СберСтрахования смогут заявить о страховом случае можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование» или в мобильном приложении «СберСтрахование».

Клиенты СберСтрахования жизни также могут сообщить о страховом случае и на сайте СберСтрахования жизни в разделе «Заявить о страховом случае.

До этого Сбер вместе с фондом «Российский Красный Крест» открыли специальный благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта. Комиссия при переводе средств взиматься не будет.

Кроме того, СберМаркет отменил по России плату за сборку и доставку заказов 23 и 24 марта, чтобы поддержать клиентов, которые в эти дни решили остаться дома.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами