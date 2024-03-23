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Страховщики оценили ущерб от пожара в «Крокусе»

Ущерб от пожара в «Крокусе» оценили в 10 млрд рублей

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Pixabay

Ущерб от пожара в «Крокус Сити Холле» оценивается в порядка 10 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник на страховом рынке.

«Здание традиционно страховалось», — отметил собеседник издания.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

До этого власти Москвы и области пообещали выплатить компенсации пострадавшим в «Крокус Сити».

В январе крупный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах рядом с Санкт-Петербургом. Ущерб оценили в 10-11 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Boeing могут лишить сертификации безопасности.

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