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Россияне ринулись отдыхать на Маврикий

PAC GROUP: продажи туров на остров Маврикий взлетели втрое

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Martin Moxter/Global Look Press

Продажи туров из России на Маврикий за зиму выросли втрое по сравнению с сезоном 2022–2023 годов. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на данные туроператора PAC GROUP.

Тренд наметился еще в прошлом году. Так, по итогам 2023-го остров посетил 15 601 россиянин, что на 76,7% больше, чем годом ранее (8 831 визит).

Высокому спросу на направление среди граждан РФ способствует целый комплекс факторов, отмечают эксперты. В их числе — безвизовой въезд (срок ограничен 60 днями), круглогодичная комфортная погода и разнообразная авиаперевозка. При этом Маврикий продолжает оставаться премиальным.

Отмечается, что рост интереса к острову в этом году наблюдается не только среди россиян. Направление также набирает популярность и на других рынках.

На днях стало известно о скачке спроса на туры из РФ в Марокко. С начала года число бронирований по направлению уже превысило половину от показателя за весь 2023-й.

Ранее в Москву приехала первая группа иранских туристов по безвизу.

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