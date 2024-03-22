Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Стрела»

Вкладчики банка «Стрела» начнут получать выплаты от АСВ не позднее 5 апреля

close
100%
Банк Стрела

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам лишившегося лицензии банка «Стрела» не позднее 5 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, размер страховой ответственности АСВ перед клиентами кредитной организации оценивается в 332 тыс. рублей.

«Стрела» стал уже вторым российским банком после КИВИ, который лишился лицензии в 2024 году. Соответствующее решение принял ЦБ РФ, оно вступило в силу с 22 марта. Причиной отзыва лицензии стали многочисленные нарушения, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Экономист Андрей Лобода в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что Банк России начал ужесточать проверки банков и рекомендовал вкладчикам не связываться с финансовыми организациями, которые не входят даже в 100 лидеров по активам и капиталу.

Ранее еще один сервис пострадал из-за отзыва лицензии КИВИ Банка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами