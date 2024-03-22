Стало известно, когда АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Стрела»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам лишившегося лицензии банка «Стрела» не позднее 5 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, размер страховой ответственности АСВ перед клиентами кредитной организации оценивается в 332 тыс. рублей.

«Стрела» стал уже вторым российским банком после КИВИ, который лишился лицензии в 2024 году. Соответствующее решение принял ЦБ РФ, оно вступило в силу с 22 марта. Причиной отзыва лицензии стали многочисленные нарушения, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Экономист Андрей Лобода в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что Банк России начал ужесточать проверки банков и рекомендовал вкладчикам не связываться с финансовыми организациями, которые не входят даже в 100 лидеров по активам и капиталу.

Ранее еще один сервис пострадал из-за отзыва лицензии КИВИ Банка.