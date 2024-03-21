Лидеры G7 рассмотрят конфискацию активов России для военной помощи Украине

Ряд лидеров «Большой семерки» рассмотрят изъятие замороженных активов России для оказания военной помощи Украине. Об этом пишет газета The Guardian.

Согласно информации издания, лидеры ЕС встретятся в Брюсселе и обсудят способы радикального увеличения военной и финансовой поддержки Украины на фоне призывов к государствам-членам евросодружества поставить экономику «на военную основу».

«Премьер-министры рассмотрят планы конфискации миллиардов евро из замороженных российских активов и отправки денег Киеву», — указывается в материале.

По словам собеседника газеты из евродипломатии, впервые будет выдвинуто юридически обоснованное предложение с потенциальными системными и экономическими рисками.

Перед этим агентство Reuters, ссылаясь на неназванного европейского чиновника сообщало, что ответные действия Российской Федерации на экспроприацию Еврокомиссией замороженных в Европейском союзе активов Центрального банка РФ могут привести к банкротству депозитария ценных бумаг — бельгийской площадки Euroclear.

Ранее сообщалось, что Украина разработала план по конфискации российских замороженных активов.