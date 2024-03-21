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Лидеры G7 рассмотрят конфискацию активов России для военной помощи Украине

Guardian: лидеры G7 обсудят изъятие заблокированных активов РФ для помощи Киеву

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Hannes P Albert/Global Look Press

Ряд лидеров «Большой семерки» рассмотрят изъятие замороженных активов России для оказания военной помощи Украине. Об этом пишет газета The Guardian.

Согласно информации издания, лидеры ЕС встретятся в Брюсселе и обсудят способы радикального увеличения военной и финансовой поддержки Украины на фоне призывов к государствам-членам евросодружества поставить экономику «на военную основу».

«Премьер-министры рассмотрят планы конфискации миллиардов евро из замороженных российских активов и отправки денег Киеву», — указывается в материале.

По словам собеседника газеты из евродипломатии, впервые будет выдвинуто юридически обоснованное предложение с потенциальными системными и экономическими рисками.

Перед этим агентство Reuters, ссылаясь на неназванного европейского чиновника сообщало, что ответные действия Российской Федерации на экспроприацию Еврокомиссией замороженных в Европейском союзе активов Центрального банка РФ могут привести к банкротству депозитария ценных бумаг — бельгийской площадки Euroclear.

Ранее сообщалось, что Украина разработала план по конфискации российских замороженных активов.

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