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Центробанк Турции продолжил повышение ставки

ЦБ Турции увеличил процентную ставку на 500 б.п до 50%

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Emrah Gurel/AP

Центральный банк Турции повысил ключевую процентную ставку на 500 базисных пунктов до 50%, сославшись на ухудшающиеся инфляционные ожидания. Об этом свидетельствует документ с заседания регулятора.

Регулятор пообещал сохранять жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока не произойдет существенного и устойчивого снижения инфляционного тренда. Решение ЦБ вызвало ралли турецкой лиры — нацвалюта подскочила на 0,6%, укрепившись до 32,2 за $1 после нескольких недель неуклонного снижения.

С прошлого июня, после победы президента Реджепа Тайипа Эрдогана на майских выборах и перехода к более консервативной экономической политике.

«Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не произойдет существенного и устойчивого снижения базовой тенденции ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не сойдутся с прогнозным диапазоном», — заявил руководящий комитет.

По его словам, политика «будет ужесточаться в случае прогнозируемого значительного и устойчивого ухудшения инфляционной ситуации».

В середине февраля лира обновила исторический минимум, достигнув 2,92 рубля. Это произошло в результате высокой инфляции в стране, которая в январе достигла 64,86%.

Ранее в Турции опровергли слухи о том, что доллар будет стоить 40 лир.

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