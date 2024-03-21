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Названы главные покупатели российских удобрений

Бразилия, Индия и США в 2023 году стали лидерами по импорту российских удобрений

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Wikimedia Commons

Бразилия, Индия и США возглавили список ключевых покупателей российских удобрений по итогам 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и открытой статистики.

Суммарный объем закупок этих трех стран составил 18,5 млн тонн. Это примерно 60% от общего объема российского экспорта удобрений в прошлом году.

Лидером стала Бразилия. Страна приобрела у РФ 9,4 млн тонн удобрений на порядка $4 млрд. При этом годом ранее объем поставок по направлению составил всего 8 млн тонн.

Индия в 2023 году нарастила поставки российского сырья до 4,8 млн тонн с 3,6 млн годом ранее. США увеличили закупки практически вдвое — до 4,3 млн тонн против 2,5 млн тонн за 2022-й.

В топ-5 ключевых импортеров удобрений из России также вошли Китай (2,1 млн тонн) и Индонезия (1,1 млн тонн). За ними следуют Турция, Дания, Германия, Франция и Малайзия.

Накануне сообщалось, что Россия за январь — февраль вышла на первое место по поставкам удобрений в Китай.

Ранее аналитики спрогнозировали рекордный экспорт российского зерна.

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